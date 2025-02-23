Україна знає плани Росії до 2030 року, - керівник СЗР Іващенко

Керівник СЗР Олег Іващенко. Фото: Новини.LIVE

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко у неділю, 23 лютого, заявив, що розвідникам відомо про плани Росії. Вони стосуються як України, так й інших країн.

Про це Іващенко сказав під час Форуму "Україна. Рік 2025".

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Плани Росії до 2030 року

"Розуміємо і виклики майбутнього... Ми сьогодні розуміємо, що відбувається всередині РФ, які там плани, процеси. Плани щодо України, плани щодо інших держав", — сказав Іващенко.

За його словами, розвідка вивчила й продовжує вивчати сильні та слабкі сторони ворога, а також обізнана щодо перспективних планів Росії щонайменше до 2030 року.

На думку керівника СЗР, російський президент Володимир Путін не має наміру закінчувати війну в Україні, бо хоче захопити всі її території.

"Чи хоче РФ і Путін завершувати війну? Ні, не хоче. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі землі. Завтра їй будуть потрібні держави Східної Європи, а потім — країни Центральної Азії", — додав Іващенко.

Нагадаємо, голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну вже цього року.

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна не може піти на жодні компроміси щодо територіальної цілісності, незалежності та суверенітету.