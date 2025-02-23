Украина знает планы России до 2030 года, - руководитель СВР Иващенко

Руководитель СВР Олег Иващенко. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко в воскресенье, 23 февраля, заявил, что разведчикам известно о планах России. Они касаются как Украины, так и других стран.

Об этом Иващенко сказал во время Форума "Україна. Рік 2025".

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Планы России до 2030 года

"Понимаем и вызовы будущего... Мы сегодня понимаем, что происходит внутри РФ, какие там планы, процессы. Планы по Украине, планы по другим государствам", — сказал Иващенко.

По его словам, разведка изучила и продолжает изучать сильные и слабые стороны врага, а также осведомлена о перспективных планах России как минимум до 2030 года.

По мнению руководителя СВР, российский президент Владимир Путин не намерен заканчивать войну в Украине, потому что хочет захватить все ее территории.

"Хочет ли РФ и Путин завершать войну? Нет, не хочет. Сегодня России нужна вся Украина, все ее территории, все земли. Завтра ей будут нужны государства Восточной Европы, а затем — страны Центральной Азии", — добавил Иващенко.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну уже в этом году.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина не может пойти ни на какие компромиссы относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета.