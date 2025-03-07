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У прикордонні Сумщини складні бої — у ЦПД розповіли про ситуацію

7 березня 2025 13:11
Євгенія Брюховецька - редактор
Ворог намагається прорватися на Сумщині — у ЦПД назвали мету
Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

На прикордонні Сумської області тривають інтенсивні бої з російськими загарбниками. Штурмові групи ворога не полишають спроб прорватися, але Сили оборони завдають йому втрат.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у п'ятницю, 7 березня.

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Ситуація на Сумщині

За словами Коваленка, в прикордонні Сумщини тривають складні бої: російські штурмові групи намагаються прорватися і рухатися в напрямку траси від Юнаківки до Суджі Курської області.

"Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам", — додав керівник ЦПД.

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Скриншот допису Коваленка

Раніше у ЦПД спростували захоплення окупантами села Новеньке Сумської області. Там тривають бої, ворогу не вдалося прорватися.

А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що росіяни намагаються проникнути на Сумщину, аби перерізати логістичні шляхи ЗСУ до Курської області.

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