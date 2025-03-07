Враг пытается прорваться на Сумщине — в ЦПД назвали цель

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

На границе Сумской области продолжаются интенсивные бои с российскими захватчиками. Штурмовые группы врага не оставляют попыток прорваться, но Силы обороны наносят ему потери.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в пятницу, 7 марта.

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Ситуация на Сумщине

По словам Коваленко, в приграничье Сумщины продолжаются сложные бои: российские штурмовые группы пытаются прорваться и двигаться в направлении трассы от Юнаковки до Суджи Курской области.

"Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам", — добавил руководитель ЦПД.

Скриншот поста Коваленко

Ранее в ЦПД опровергли захват оккупантами села Новенькое Сумской области. Там продолжаются бои, врагу не удалось прорваться.

А представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что россияне пытаются проникнуть на Сумщину, чтобы перерезать логистические пути ВСУ в Курскую область.