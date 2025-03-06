Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Удар по Сумах — росіяни знищили термінал "Нової пошти" arrow

Удар по Сумах — росіяни знищили термінал "Нової пошти"

6 березня 2025 11:28
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Сум 6 березня — РФ знищили термінал Нової пошти
Наслідки удару по терміналу "Нової пошти" в Сумах. Фото: МВС
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок ворожої атаки на Суми вночі 6 березня, зруйновано термінал "Нової пошти". Крім того, загинув співробітник компанії-підрядника. 

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

Читайте також:

Атака на Суми 6 березня 

У компанії розповіли, що вночі росіяни атакували дронами Суми, внаслідок чого було зруйновано термінал "Нової пошти". Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа. Внаслідок атаки  загинув співробітник компанії-підрядника.

удар по Новій пошті в Сумах 6 березня
Наслідки удару по терміналу "Нової пошти" в Сумах. Фото: t.me/novapostcorp
обстріл Сум 6 березня
Рятувальники гасять пожежу після удару в Сумах. Фото: ДСНС
атака на Суми 6 березня
Рятувальники гасять пожежу після удару в Сумах. Фото: ДСНС

"2 576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", — йдеться у повідомленні.  

Водночас у відомстві відзначили, що "Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але все ж можливі затримки у відправленнях з Сум та у міста з усіх регіонів України. 

Нагадаємо, близько 02:00 6 березня у Сумах пролунали вибухи. Військові попереджали про ворожі дрони в регіоні.

Як з'ясувалося, окупанти атакували місто і це призвело до загибелі однієї людини

Незадовго в МВС показали фото наслідків атаки на Суми і повідомили, що під обстріл потрапили складські приміщення на околиці міста. 

Нова пошта Сумська область обстріли окупанти війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама