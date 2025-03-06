Обстріл Сум 6 березня — РФ знищили термінал Нової пошти

Наслідки удару по терміналу "Нової пошти" в Сумах. Фото: МВС

Внаслідок ворожої атаки на Суми вночі 6 березня, зруйновано термінал "Нової пошти". Крім того, загинув співробітник компанії-підрядника.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

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У компанії розповіли, що вночі росіяни атакували дронами Суми, внаслідок чого було зруйновано термінал "Нової пошти". Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа. Внаслідок атаки загинув співробітник компанії-підрядника.

Наслідки удару по терміналу "Нової пошти" в Сумах. Фото: t.me/novapostcorp

Рятувальники гасять пожежу після удару в Сумах. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу після удару в Сумах. Фото: ДСНС

"2 576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві відзначили, що "Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але все ж можливі затримки у відправленнях з Сум та у міста з усіх регіонів України.

Нагадаємо, близько 02:00 6 березня у Сумах пролунали вибухи. Військові попереджали про ворожі дрони в регіоні.

Як з'ясувалося, окупанти атакували місто і це призвело до загибелі однієї людини.

Незадовго в МВС показали фото наслідків атаки на Суми і повідомили, що під обстріл потрапили складські приміщення на околиці міста.