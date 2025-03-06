Обстрел Сум 6 марта — РФ уничтожили терминал Новой почты

Последствия удара по терминалу "Новой почты" в Сумах. Фото: МВД

В результате вражеской атаки на Сумы ночью 6 марта, разрушен терминал "Новой почты". Кроме того, погиб сотрудник компании-подрядчика.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

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Атака на Сумы 6 марта

В компании рассказали, что ночью россияне атаковали дронами Сумы, в результате чего был разрушен терминал "Новой почты". Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. В результате атаки погиб сотрудник компании-подрядчика.

Последствия удара по терминалу "Новой почты" в Сумах. Фото: t.me/novapostcorp

Спасатели тушат пожар после удара в Сумах. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар после удара в Сумах. Фото: ГСЧС

"2 576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн грн. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что "Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но все же возможны задержки в отправлениях из Сум и в города из всех регионов Украины.

Напомним, около 02:00 6 марта в Сумах прогремели взрывы. Военные предупреждали о вражеских дронах в регионе.

Как выяснилось, оккупанты атаковали город и это привело к гибели одного человека.

Незадолго в МВД показали фото последствий атаки на Сумы и сообщили, что под обстрел попали складские помещения на окраине города.