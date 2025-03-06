Обстрел Сум 6 марта — РФ уничтожили терминал Новой почты

Удар по Сумах — россияне уничтожили терминал "Новой почты"
В результате вражеской атаки на Сумы ночью 6 марта, разрушен терминал "Новой почты". Кроме того, погиб сотрудник компании-подрядчика.
Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".
Атака на Сумы 6 марта
В компании рассказали, что ночью россияне атаковали дронами Сумы, в результате чего был разрушен терминал "Новой почты". Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. В результате атаки погиб сотрудник компании-подрядчика.
"2 576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн грн. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", — говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве отметили, что "Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но все же возможны задержки в отправлениях из Сум и в города из всех регионов Украины.
Напомним, около 02:00 6 марта в Сумах прогремели взрывы. Военные предупреждали о вражеских дронах в регионе.
Как выяснилось, оккупанты атаковали город и это привело к гибели одного человека.
Незадолго в МВД показали фото последствий атаки на Сумы и сообщили, что под обстрел попали складские помещения на окраине города.
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