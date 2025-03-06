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В МВС показали наслідки нічного обстрілу Сум — фото

6 березня 2025 07:42
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Сум 6 березня — в МВС показали фото наслідків атаки
Пожежа через обстріл. Фото: МВС України
Ольга Антоновська - редактор

В ніч проти 6 березня окупанти вкотре обстріляли Суми. Внаслідок атаки на місто загинула людина.

Про це повідомили в МВС України.

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Наслідки обстрілу Сум 6 березня

Як зазначили в МВС, росіяни обстріляли складські приміщення на околиці Сум. Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік, який, ймовірно, був охоронцем. На місце події прибули всі оперативні служби, аби ліквідувати наслідки атаки.

Обстріл Сум 6 березня — які наслідки
Допис МВС України. Фото: скриншот
Наслідки обстрілу Сум 6 березня
Руйнування внаслідок обстрілу Сум. Фото: МВС України
Наслідки обстрілу Сум 6 березня
Поліцейський на місці обстрілу складського приміщення в Сумах. Фото: МВС України
Наслідки обстрілу Сум 6 березня
Наслідки обстрілу Сум 6 березня. Фото: МВС України
Обстріл Сум 6 березня — які наслідки
Поліцейський стоїть біля обстріляного приміщення в Сумах. Фото: МВС України

Нагадаємо, в ніч проти 6 березня у Сумах пролунав потужний вибух. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих дронів в регіоні.

Також гучно було у Харкові вночі 6 березня. Російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.

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