Обстріл Сум 6 березня — в МВС показали фото наслідків атаки

В МВС показали наслідки нічного обстрілу Сум — фото
В ніч проти 6 березня окупанти вкотре обстріляли Суми. Внаслідок атаки на місто загинула людина.
Про це повідомили в МВС України.
Наслідки обстрілу Сум 6 березня
Як зазначили в МВС, росіяни обстріляли складські приміщення на околиці Сум. Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік, який, ймовірно, був охоронцем. На місце події прибули всі оперативні служби, аби ліквідувати наслідки атаки.
Нагадаємо, в ніч проти 6 березня у Сумах пролунав потужний вибух. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих дронів в регіоні.
Також гучно було у Харкові вночі 6 березня. Російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.
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