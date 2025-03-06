Обстріл Сум 6 березня — в МВС показали фото наслідків атаки

Пожежа через обстріл. Фото: МВС України

В ніч проти 6 березня окупанти вкотре обстріляли Суми. Внаслідок атаки на місто загинула людина.

Про це повідомили в МВС України.

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Наслідки обстрілу Сум 6 березня

Як зазначили в МВС, росіяни обстріляли складські приміщення на околиці Сум. Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік, який, ймовірно, був охоронцем. На місце події прибули всі оперативні служби, аби ліквідувати наслідки атаки.

Допис МВС України. Фото: скриншот

Руйнування внаслідок обстрілу Сум. Фото: МВС України

Поліцейський на місці обстрілу складського приміщення в Сумах. Фото: МВС України

Наслідки обстрілу Сум 6 березня. Фото: МВС України

Поліцейський стоїть біля обстріляного приміщення в Сумах. Фото: МВС України

Нагадаємо, в ніч проти 6 березня у Сумах пролунав потужний вибух. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих дронів в регіоні.

Також гучно було у Харкові вночі 6 березня. Російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.