Обстрел Сум 6 марта — в МВД показали фото последствий атаки

В МВД показали последствия ночного обстрела Сум — фото
В ночь на 6 марта оккупанты в очередной раз обстреляли Сумы. В результате атаки на город погиб человек.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Последствия обстрела Сум 6 марта
Как отметили в МВД, россияне обстреляли складские помещения на окраине Сум. Известно, что в результате атаки погиб мужчина, который, вероятно, был охранником. На место происшествия прибыли все оперативные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки.
Напомним, в ночь на 6 марта в Сумах прогремел мощный взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских дронов в регионе.
Также громко было в Харькове ночью 6 марта. Российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.
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