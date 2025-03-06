Обстрел Сум 6 марта — в МВД показали фото последствий атаки

Пожар из-за обстрела. Фото: МВД Украины

В ночь на 6 марта оккупанты в очередной раз обстреляли Сумы. В результате атаки на город погиб человек.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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Последствия обстрела Сум 6 марта

Как отметили в МВД, россияне обстреляли складские помещения на окраине Сум. Известно, что в результате атаки погиб мужчина, который, вероятно, был охранником. На место происшествия прибыли все оперативные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки.

Сообщение МВД Украины. Фото: скриншот

Разрушения в результате обстрела Сум. Фото: МВД Украины

Полицейский на месте обстрела складского помещения в Сумах. Фото: МВД Украины

Последствия обстрела Сум 6 марта. Фото: МВД Украины

Полицейский стоит возле обстрелянного помещения в Сумах. Фото: МВД Украины

Напомним, в ночь на 6 марта в Сумах прогремел мощный взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских дронов в регионе.

Также громко было в Харькове ночью 6 марта. Российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.