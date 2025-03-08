На Курщині росіяни скористалися газопроводом для прориву, — ЗМІ

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські війська у кількості близько сотні осіб пройшли газопроводом до позицій Сил оборони у Курській області. Це відбулося в районі міста Суджа.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook у суботу, 8 березня.

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Ситуація на Курщині

За словами журналіста, ситуація на Курщині продовжує загострюватись, ворог продовжує масовані атаки по всьому фронту. Водночас російські війська спільно з солдатами КНДР мають там значну перевагу в силах і здійснюють безперервні атаки.

"Наші війська забезпечені боєприпасами, демонструють екстраординарний героїзм та стійкість, але ворог просувається, не рахуючись з втратами", — зазначив Бутусов.

Однак фронт санітарної зони вузький, а ворог з флангів має щільний вогневий контроль шляхів сполучення ЗСУ, тому втримуватися на цій ділянці фронту зараз найважче.

Прорив росіян біля Суджі

Бутусов повідомив, що сьогодні було виявлено просочування піхоти РФ в районі Суджі — росіяни використали трубу газопроводу для непомітного перекидання штурмової роти. Таким чином вони вклинились у наші бойові порядки.

Наразі труба взята під посилене спостереження, захисники виявили район зосередження штурмовиків та здійснюють ліквідацію окупантів.

Карта бойових дій DeepState

На думку журналіста, подальше утримання позицій на Курщині не виправдане з тактичного та оперативного погляду. Він зазначив, що ЗСУ втратили вигідне становище на цьому напрямку.

"Я вважаю Курську операцію успішною тільки тому, що на першому етапі з малими втратами вдавалось завдавати у багато разів більші втрати ворогу", — додав він.

Скриншот допису Бутусова

Скриншот допису Бутусова

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що військові РФ хочуть перерізати логістику ЗСУ на Курському напрямку.

А видання РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що на Курщині не відбулося оточення українських військ, ЗСУ не відходять з позицій.