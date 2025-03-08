На Курщині росіяни скористалися газопроводом для прориву, — ЗМІ

Бутусов заявив про прорив окупантів на Курщині через трубопровід
Російські війська у кількості близько сотні осіб пройшли газопроводом до позицій Сил оборони у Курській області. Це відбулося в районі міста Суджа.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook у суботу, 8 березня.
Ситуація на Курщині
За словами журналіста, ситуація на Курщині продовжує загострюватись, ворог продовжує масовані атаки по всьому фронту. Водночас російські війська спільно з солдатами КНДР мають там значну перевагу в силах і здійснюють безперервні атаки.
"Наші війська забезпечені боєприпасами, демонструють екстраординарний героїзм та стійкість, але ворог просувається, не рахуючись з втратами", — зазначив Бутусов.
Однак фронт санітарної зони вузький, а ворог з флангів має щільний вогневий контроль шляхів сполучення ЗСУ, тому втримуватися на цій ділянці фронту зараз найважче.
Прорив росіян біля Суджі
Бутусов повідомив, що сьогодні було виявлено просочування піхоти РФ в районі Суджі — росіяни використали трубу газопроводу для непомітного перекидання штурмової роти. Таким чином вони вклинились у наші бойові порядки.
Наразі труба взята під посилене спостереження, захисники виявили район зосередження штурмовиків та здійснюють ліквідацію окупантів.
На думку журналіста, подальше утримання позицій на Курщині не виправдане з тактичного та оперативного погляду. Він зазначив, що ЗСУ втратили вигідне становище на цьому напрямку.
"Я вважаю Курську операцію успішною тільки тому, що на першому етапі з малими втратами вдавалось завдавати у багато разів більші втрати ворогу", — додав він.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що військові РФ хочуть перерізати логістику ЗСУ на Курському напрямку.
А видання РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що на Курщині не відбулося оточення українських військ, ЗСУ не відходять з позицій.
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