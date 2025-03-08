На Курщине россияне воспользовались газопроводом для прорыва, - СМИ

Российские военные. Фото: росСМИ

Российские войска в количестве около сотни человек прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в Курской области. Это произошло в районе города Суджа.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook в субботу, 8 марта.

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Ситуация на Курщине

По словам журналиста, ситуация на Курщине продолжает обостряться, враг продолжает массированные атаки по всему фронту. В то же время российские войска совместно с солдатами КНДР имеют там значительное преимущество в силах и осуществляют непрерывные атаки.

"Наши войска обеспечены боеприпасами, демонстрируют экстраординарный героизм и стойкость, но враг продвигается, не считаясь с потерями", — отметил Бутусов.

Однако фронт санитарной зоны узкий, а враг с флангов имеет плотный огневой контроль путей сообщения ВСУ, поэтому удерживаться на этом участке фронта сейчас труднее всего.

Прорыв россиян возле Суджи

Бутусов сообщил, что сегодня было обнаружено просачивание пехоты РФ в районе Суджи — россияне использовали трубу газопровода для незаметной переброски штурмовой роты. Таким образом они вклинились в наши боевые порядки.

Сейчас труба взята под усиленное наблюдение, защитники обнаружили район сосредоточения штурмовиков и осуществляют ликвидацию оккупантов.

Карта боевых действий DeepState

По мнению журналиста, дальнейшее удержание позиций на Курщине не оправдано с тактической и оперативной точки зрения. Он отметил, что ВСУ потеряют выгодное положение на этом направлении.

"Я считаю Курскую операцию успешной только потому, что на первом этапе с малыми потерями удавалось наносить во много раз большие потери врагу", — добавил он.

Скриншот поста Бутусова

Скриншот поста Бутусова

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что военные РФ хотят перерезать логистику ВСУ на Курском направлении.

А издание РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что на Курщине не произошло окружения украинских войск, ВСУ не отходят с позиций.