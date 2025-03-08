Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow На Курщині немає оточення українських військ, — ЗМІ arrow

На Курщині немає оточення українських військ, — ЗМІ

8 березня 2025 14:04
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ не перебувають в оточенні на Курщині, — ЗМІ
Українські військові. Фото: Генштаб
Євгенія Брюховецька - редактор

Збройні сили України не відходять з Курської області Росії. Водночас на цій ділянці не відбулося оточення військ Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Ситуація на Курщині

Так, Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації та планують контрдії у Курській області. Там ситуація почала погіршуватись після того, як окупанти просунулись на північному заході від Суджі — в районі Свердликово до українського державного кордону. Наразі росіяни планують прорватися до Басівки і потім до Юнаківки Сумської області.

Крім того, загрозливим кроком з боку ворога став прорив спільних підрозділів з КНДР поряд з Курилівкою до державного кордону, на півдні від Суджі. Окупанти хочуть перерізати дорогу Суджа— Суми та створити оперативне оточення українських військ.

Видання зазначає, що ширина українського плацдарму в Курській області тепер скоротилась до 11 кілометрів, але ситуація ще не катастрофічна та оточення військ не допущено.

Нагадаємо, ISW писало, що військові РФ хочуть перерізати логістику ЗСУ на Курському напрямку та змусити наші війська вийти з територій під загрозою.

А за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, на прикордонні Сумщини тривають інтенсивні бої з російськими загарбниками. 

ЗСУ Сумська область війна в Україні фронт Курська область
Реклама
Реклама
Реклама