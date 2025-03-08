ВСУ не находятся в окружении на Курщине, — СМИ

На Курщине нет окружения украинских войск, — СМИ
Вооруженные силы Украины не отходят из Курской области России. В то же время на этом участке не произошло окружения войск Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Ситуация на Курщине
Так, Силы обороны принимают меры для стабилизации ситуации и планируют контрдействия в Курской области. Там ситуация начала ухудшаться после того, как оккупанты продвинулись на северо-западе от Суджи — в районе Свердликово до украинской государственной границы. Сейчас россияне планируют прорваться к Басовке и затем к Юнаковке Сумской области.
Кроме того, угрожающим шагом со стороны врага стал прорыв совместных подразделений с КНДР рядом с Куриловкой к государственной границе, на юге от Суджи. Оккупанты хотят перерезать дорогу Суджа — Сумы и создать оперативное окружение украинских войск.
Издание отмечает, что ширина украинского плацдарма в Курской области теперь сократилась до 11 километров, но ситуация еще не катастрофическая и окружение войск не допущено.
Напомним, ISW писало, что военные РФ хотят перерезать логистику ВСУ на Курском направлении и заставить наши войска выйти с территорий под угрозой.
А по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, на границе Сумщины продолжаются интенсивные бои с российскими захватчиками.
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