РФ збільшила кількість штурмів на чотирьох напрямках фронту

Українські військові. Ілюстративне фото: Facebook/Eastern Force

Російські війська збільшили майже у два рази кількість штурмів на чотирьох напрямках фронту. Йдеться про Лиманський, Краматорський, Торецький та Курський.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у неділю, 9 березня.

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Ситуація на фронті

"Порівнюючи 1-7 березня з 22-28 лютим, фіксується зростання кількості штурмів майже вдвічі на Лиманському, Курському, Краматорському та Торецькому відтинках", — йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики зазначили, що на 33% впала активність на Покровському напрямку та майже на 50% — на Новопавлівському.

У DeepState зауважили, що активно лідирує Курський напрямок, перегнавши навіть Покровський. Також аналітики уважно слідкують за Лиманським, Торецьким та Оріхівським — там біля одного з населених пунктів ворог посилив вогневий вплив для подальших дій.

Скриншот допису DeepState

Раніше аналітики ISW попереджали, що РФ хоче перерізати логістику ЗСУ на Курському напрямку та змусити війська відступити.

Однак на цій ділянці не відбулося оточення ворогом військ Сил оборони. Ширина українського плацдарму в Курській області тепер скоротилась до 11 кілометрів.