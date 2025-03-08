Обстріл Охтирки 8 березня — росіяни тричі влучили в школу

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у суботу, 8 березня, обстріляли Охтирку Сумської області. Загарбники тричі влучили в школу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Наслідки обстрілу Охтирки

Внаслідок атаки у школі пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Крім того, ворог пошкодив автобус та приміщення басейну.

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, у ніч проти 8 березня загарбники атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО працювали в 12-х областях.

Також у Богодухові на Харківщині окупанти вбили трьох людей. Вони вдарили по цивільному підприємстві.