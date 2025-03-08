Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росіяни поцілили в школу на Сумщині — фото наслідків arrow

Росіяни поцілили в школу на Сумщині — фото наслідків

8 березня 2025 09:57
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Охтирки 8 березня — росіяни тричі влучили в школу
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у суботу, 8 березня, обстріляли Охтирку Сумської області. Загарбники тричі влучили в школу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Наслідки обстрілу Охтирки

Внаслідок атаки у школі пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Обстріл Охтирки 8 березня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"
Наслідки обстрілу Сумщини 8 березня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Крім того, ворог пошкодив автобус та приміщення басейну.

Російський обстріл Охтирки 8 березня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"
Наслідки удару по Охтирці 8 березня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"
Удар по Охтирці на Сумщині 8 березня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, у ніч проти 8 березня загарбники атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО працювали в 12-х областях.

Також у Богодухові на Харківщині окупанти вбили трьох людей. Вони вдарили по цивільному підприємстві.

війна Сумська область обстріли окупанти школа
Реклама
Реклама
Реклама