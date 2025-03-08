Обстріл Охтирки 8 березня — росіяни тричі влучили в школу

Росіяни поцілили в школу на Сумщині — фото наслідків
8 березня 2025 09:57
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: "Суспільне"
Російські окупанти у суботу, 8 березня, обстріляли Охтирку Сумської області. Загарбники тричі влучили в школу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Наслідки обстрілу Охтирки
Внаслідок атаки у школі пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад.
Крім того, ворог пошкодив автобус та приміщення басейну.
Нагадаємо, у ніч проти 8 березня загарбники атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО працювали в 12-х областях.
Також у Богодухові на Харківщині окупанти вбили трьох людей. Вони вдарили по цивільному підприємстві.
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