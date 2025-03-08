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Россияне попали в школу на Сумщине — фото последствий

8 марта 2025 09:57
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Ахтырки 8 марта — россияне трижды попали в школу
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: "Суспільне"
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в субботу, 8 марта, обстреляли Ахтырку Сумской области. Захватчики трижды попали в школу.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Последствия обстрела Ахтырки

В результате атаки в школе пробита крыша, выбиты окна и поврежден фасад.

Обстріл Охтирки 8 березня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: "Суспільне"
Наслідки обстрілу Сумщини 8 березня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: "Суспільне"

Кроме того, враг повредил автобус и помещение бассейна.

Російський обстріл Охтирки 8 березня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: "Суспільне"
Наслідки удару по Охтирці 8 березня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: "Суспільне"
Удар по Охтирці на Сумщині 8 березня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: "Суспільне"

Напомним, в ночь на 8 марта захватчики атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО работали в 12-х областях.

Также в Богодухове на Харьковщине оккупанты убили трех человек. Они ударили по гражданскому предприятию.

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