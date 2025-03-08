Обстріл Добропілля на Донеччині 7 березня — які наслідки російської атаки

Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 7 березня, атакували Добропілля Донецької області. Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих та 30 поранених.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 8 березня.

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Загарбники завдали удару по центру міста. Внаслідок цього пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Крім того, сталися пожежі в житлових будинках та адміністративній будівлі.

Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС

Рятувальник в Добропіллі. Фото: ДСНС

Під час гасіння вогню російські окупанти атакували повторно, ймовірно, ударним дроном типу Shahed. Ворог пошкодив пожежну машину.

Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС

"Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня загарбники завдали удару по житлових кварталах Костянтинівки на Донеччині. Ворог пошкодив 33 приватні будинки, вісім багатоповерхівок, адміністративну будівлю, магазин, вісім гаражів та чотири автомобілі.

Також вчора ввечері окупанти атакували Одесу. Ворог вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі.