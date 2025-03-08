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Окупанти вдарили по Донеччині — щонайменше 11 загиблих

8 березня 2025 07:24
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Добропілля на Донеччині 7 березня — які наслідки російської атаки
Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти ввечері, 7 березня, атакували Добропілля Донецької області. Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих та 30 поранених.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 8 березня.

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Російський обстріл Добропілля

Загарбники завдали удару по центру міста. Внаслідок цього пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Крім того, сталися пожежі в житлових будинках та адміністративній будівлі.

Обстріл Добропілля 7 березня
Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС
Атака РФ на Добропілля 7 березня
Рятувальник в Добропіллі. Фото: ДСНС

Під час гасіння вогню російські окупанти атакували повторно, ймовірно, ударним дроном типу Shahed. Ворог пошкодив пожежну машину.

Наслідки російського удару по Добропіллі 7 березня
Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС
Пожежа після обстрілу Добропілля 7 березня
Наслідки обстрілу Добропілля Донецької області 7 березня. Фото: ДСНС

"Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня загарбники завдали удару по житлових кварталах Костянтинівки на Донеччині. Ворог пошкодив 33 приватні будинки, вісім багатоповерхівок, адміністративну будівлю, магазин, вісім гаражів та чотири автомобілі. 

Також вчора ввечері окупанти атакували Одесу. Ворог вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

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