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Росіяни завдали удару по житлових районах Костянтинівки — фото

7 березня 2025 13:42
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масований обстріл Костянтинівки — рятувальники розбирають завали
Рятувальники ДСНС виявили загиблого. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Костянтинівки у Донецькій області. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі в будинках, гаражах і на транспортних засобах. Протягом всієї ночі рятувальники боролися з вогнем та евакуювали постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України

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Гасіння пожежі. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Костянтинівка обстріл
Понівечені будинки внаслідок обстрілу. Фото: Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Костянтинівка атака 7 березня
Розбір завалів. Фото: Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Вранці з-під завалів одного з будинків дістали тіло загиблого чоловіка. Проте під час рятувальної операції відбувся повторний обстріл, що змусило тимчасово припинити розбір завалів. Як тільки ситуація стабілізувалася, фахівці ДСНС відновили роботи, вже розібравши понад 400 кілограмів будівельних конструкцій.

Обстріл Донеччини
Гасіння осередку пожеж.  Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Наслідки російського удару по Костянтинівці
Пожежники працюють на місці атаки. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Костянтинівка наслідки атаки
Розбір завалів. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Внаслідок російської атаки було зруйновано та пошкоджено 33 приватні будинки, вісім багатоповерхівок, адміністративну будівлю, магазин, вісім гаражів та чотири автомобілі. Наразі триває ліквідація наслідків авіаударів та оцінка пошкоджень.

Нагадаємо, також сьогодні, 7 березня, російські війська атакували Слов'янськ у Донецькій області. 

Також у Полтавській області внаслідок російського удару є постраждалі. 

ДСНС вибух Донецька область Авіаудар Костянтинівка
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