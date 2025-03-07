Масований обстріл Костянтинівки — рятувальники розбирають завали

Росіяни завдали удару по житлових районах Костянтинівки — фото
Російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Костянтинівки у Донецькій області. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі в будинках, гаражах і на транспортних засобах. Протягом всієї ночі рятувальники боролися з вогнем та евакуювали постраждалих.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Наслідки обстрілу Костянтинівки на Донеччині
Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Вранці з-під завалів одного з будинків дістали тіло загиблого чоловіка. Проте під час рятувальної операції відбувся повторний обстріл, що змусило тимчасово припинити розбір завалів. Як тільки ситуація стабілізувалася, фахівці ДСНС відновили роботи, вже розібравши понад 400 кілограмів будівельних конструкцій.
Внаслідок російської атаки було зруйновано та пошкоджено 33 приватні будинки, вісім багатоповерхівок, адміністративну будівлю, магазин, вісім гаражів та чотири автомобілі. Наразі триває ліквідація наслідків авіаударів та оцінка пошкоджень.
Нагадаємо, також сьогодні, 7 березня, російські війська атакували Слов'янськ у Донецькій області.
Також у Полтавській області внаслідок російського удару є постраждалі.
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