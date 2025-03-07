Обстріл Слов'янська 7 березня — які наслідки атаки

Працівник прокуратури на місці обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок удару по Слов'янську постраждали люди, серед них є діти.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури в п'ятницю, 7 березня.

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Наслідки обстрілу Донеччини

Як повідомляють в прокуратурі, шестеро людей постраждали через обстріл Слов'янська, серед них — двоє дітей. Окупанти вдарили по населеному пункту авіабомбами.

"Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Тілесні ушкодження зазнала подружня пара віком 24 й 27 років та їхня чотирирічна донька. Також постраждали 30-річна матір з трирічною дівчинкою. Крім того, поранено ще одного пенсіонера віком 70 років", — повідомляють у прокуратурі.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

У місті пошкоджено 28 приватних будинків і п'ять легкових автомобілів. Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура

Пошкоджений через обстріл будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 7 березня, атакували газову інфраструктуру України. Окупанти обстріляли виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" вже всімнадцяте.

Гучно було вранці 7 березня в Одеській області. Регіон атакували ударними безпілотниками. Росіяни цілили по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури регіону.