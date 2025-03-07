Обстрел Славянска 7 марта — каковы последствия атаки

Россия обстреляла Славянск — среди раненых есть дети
Россияне продолжают обстреливать Донецкую область. В результате удара по Славянску пострадали люди, среди них есть дети.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в пятницу, 7 марта.
Последствия обстрелов Донецкой области
Как сообщают в прокуратуре, шесть человек пострадали из-за обстрела Славянска, среди них двое детей. Оккупанты ударили по населенному пункту авиабомбами.
"Средство поражения попало по частному сектору. Телесные повреждения получила супружеская пара в возрасте 24 и 27 лет и их четырехлетняя дочь. Также пострадали 30-летняя мать с трехлетней девочкой. Кроме того, ранен еще один пенсионер в возрасте 70 лет", — сообщают в прокуратуре.
В городе повреждены 28 частных домов и пять легковых автомобилей. Прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления.
Напомним, россияне в пятницу, 7 марта, атаковали газовую инфраструктуру Украины. Оккупанты обстреляли производственные объекты группы "Нафтогаз" уже в семнадцатый раз.
Громко было утром 7 марта в Одесской области. Регион атаковали ударными беспилотниками. Россияне целились по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры региона.
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