Окупанти атакували об’єкти Нафтогазу — пошкоджені газові потужності

Рятувальники ДСНС. Фото архівне: ДСНС України

Російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на газову інфраструктуру України. Це вже сімнадцятий удар по виробничих об’єктах Групи "Нафтогаз", внаслідок чого пошкоджено потужності, що забезпечують видобуток природного газу.

Про це повідомила пресслужба компанії Нафтогаз.

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Наслідки обстрілів та ліквідація пошкоджень

За словами голови Групи "Нафтогаз" Романа Чумака, попри значні руйнування, постраждалих серед працівників компанії немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінка масштабів завданої шкоди.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", — заявив Роман Чумак.

Він також висловив подяку всім працівникам компанії та енергетикам, які продовжують працювати в екстремальних умовах, щоб забезпечити стабільне постачання газу споживачам.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував російські атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Вранці у Тернополі пролунали потужні вибухи. Згодом у Тернопільській ОВА повідомили, що можливі проблеми із газопостачанням внаслідок влучання ракет.