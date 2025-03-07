Оккупанты атаковали объекты Нафтогаза — повреждены газовые мощности

Спасатели ГСЧС. Фото архивное: ГСЧС Украины

Российские войска совершили очередную комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. Это уже семнадцатый удар по производственным объектам Группы "Нафтогаз", в результате чего повреждены мощности, обеспечивающие добычу природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании Нафтогаз.

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Последствия обстрелов и ликвидация повреждений

По словам главы Группы "Нафтогаз" Романа Чумака, несмотря на значительные разрушения, пострадавших среди работников компании нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и оценка масштабов нанесенного ущерба.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом", — заявил Роман Чумак.

Он также выразил благодарность всем работникам компании и энергетикам, которые продолжают работать в экстремальных условиях, чтобы обеспечить стабильные поставки газа потребителям.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал российские атаки на объекты критической инфраструктуры.

Утром в Тернополе прогремели мощные взрывы. Впоследствии в Тернопольской ОГА сообщили, что возможны проблемы с газоснабжением в результате попадания ракет.