Массированный обстрел Константиновки — спасатели разбирают завалы

Россияне нанесли удар по жилым районам Константиновки — фото
Российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Константиновки в Донецкой области. В результате атаки возникли масштабные пожары в домах, гаражах и на транспортных средствах. В течение всей ночи спасатели боролись с огнем и эвакуировали пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Константиновки в Донецкой области
В результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения. Утром из-под завалов одного из домов достали тело погибшего мужчины. Однако во время спасательной операции произошел повторный обстрел, что заставило временно прекратить разбор завалов. Как только ситуация стабилизировалась, специалисты ГСЧС возобновили работы, уже разобрав более 400 килограммов строительных конструкций.
В результате российской атаки были разрушены и повреждены 33 частных дома, восемь многоэтажек, административное здание, магазин, восемь гаражей и четыре автомобиля. Сейчас продолжается ликвидация последствий авиаударов и оценка повреждений.
Напомним, также сегодня, 7 марта, российские войска атаковали Славянск в Донецкой области.
Также в Полтавской области в результате российского удара есть пострадавшие.
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