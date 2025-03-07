Массированный обстрел Константиновки — спасатели разбирают завалы

Спасатели ГСЧС обнаружили погибшего. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Константиновки в Донецкой области. В результате атаки возникли масштабные пожары в домах, гаражах и на транспортных средствах. В течение всей ночи спасатели боролись с огнем и эвакуировали пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Тушение пожара. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Разбитые в результате обстрела дома. Фото: Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Разбор завалов. Фото: Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

В результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения. Утром из-под завалов одного из домов достали тело погибшего мужчины. Однако во время спасательной операции произошел повторный обстрел, что заставило временно прекратить разбор завалов. Как только ситуация стабилизировалась, специалисты ГСЧС возобновили работы, уже разобрав более 400 килограммов строительных конструкций.

Тушение очага пожаров. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Пожарные работают на месте атаки. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Разбор завалов. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

В результате российской атаки были разрушены и повреждены 33 частных дома, восемь многоэтажек, административное здание, магазин, восемь гаражей и четыре автомобиля. Сейчас продолжается ликвидация последствий авиаударов и оценка повреждений.

Напомним, также сегодня, 7 марта, российские войска атаковали Славянск в Донецкой области.

Также в Полтавской области в результате российского удара есть пострадавшие.