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РФ атакувала енергооб'єкт на Дніпропетровщині — які наслідки

7 березня 2025 15:16
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 7 березня — РФ вдарили по енергетичних об'єктах
Енергетики на місці обстрілу. Архівне фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 7 березня атакували енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області. На місці працюють фахівці, аби ліквідувати наслідки обстрілів.

Про це повідомили у ДТЕК

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"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини. Під час чергового  ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", — йдеться у повідомленні. 

У ДТЕК додали, що попри небезпеку повторних обстрілів, енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки. 

атака на Україну 7 березня
Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, вранці 7 березня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України. 

Загалом, цієї ночі та ранку ворог випустив по Україні 261 повітряну ціль. Атаку вперше відбивали винищувачі Mirage-2000, які лише місяць тому з'явилися в ЗСУ.

Дніпропетровська область обстріли енергосистема війна в Україні
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