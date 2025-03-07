Обстріли України 7 березня — РФ вдарили по енергетичних об'єктах

Енергетики на місці обстрілу. Архівне фото: ДТЕК

Російські війська 7 березня атакували енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області. На місці працюють фахівці, аби ліквідувати наслідки обстрілів.

Про це повідомили у ДТЕК.

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"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що попри небезпеку повторних обстрілів, енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, вранці 7 березня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

Загалом, цієї ночі та ранку ворог випустив по Україні 261 повітряну ціль. Атаку вперше відбивали винищувачі Mirage-2000, які лише місяць тому з'явилися в ЗСУ.