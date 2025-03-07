Обстріли України 7 березня — скільки дронів і ракет випустила РФ

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська війська вночі 7 березня здійснили комбінований удар ракетами різних типів та ударними дронами по об'єктах критичної інфраструктури. Загалом, росіяни випустили 261 повітряну ціль.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах повідомили, що цієї ночі росіяни вдарили по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

За попередніми даними, було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу окупантів — 67 ракет та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів, зокрема:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

вісім крилатих ракет Калібр;

три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

чотири зенітних керованих ракет С-300;

вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 10:00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

вісім крилатих ракет "Калібр";

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

У відомстві зазначили, що ще близько десяти ворожих ракет, які не входять у перелік збитих, не досягли своїх цілей. Також відомо, що 86 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Нагадаємо, через масову атаку на Україну 7 березня Польща знову підіймала свою авіацію. Літаки були у повній бойовій готовності.

Внаслідок обстрілів руйнування зокрема, є у Тернополі, Харкові, Полтавській та Чернігівських областях.