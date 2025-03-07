Обстріл Чернігівщини 7 березня — ворог вдарив по виробничому обʼєкті

Загарбники обстріляли виробничий обʼєкт на Чернігівщині
Російські загарбники у ніч на 7 березня атакували Чернігівську область. Зафіксовано пошкодження виробничого обʼєкта.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram.
Удар по Чернігівщині 7 березня
Чаус наголосив, що вночі окупанти атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури.
"На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині — пошкоджений один із виробничих обʼєктів", — розповів він.
Нагадаємо, 7 березня окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі постраждали двоє людей.
Також загарбники обстріляли Тернопільську область. Ворог атакував критичний промисловий об’єкт.
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