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Загарбники обстріляли виробничий обʼєкт на Чернігівщині

7 березня 2025 08:26
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Чернігівщини 7 березня — ворог вдарив по виробничому обʼєкті
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські загарбники у ніч на 7 березня атакували Чернігівську область. Зафіксовано пошкодження виробничого обʼєкта.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram.

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Чаус наголосив, що вночі окупанти атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури.

"На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині — пошкоджений один із виробничих обʼєктів", — розповів він.

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Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі постраждали двоє людей.

Також загарбники обстріляли Тернопільську область. Ворог атакував критичний промисловий об’єкт.

війна В'ячеслав Чаус Чернігівська область обстріли окупанти
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