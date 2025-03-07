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Захватчики обстреляли производственный объект на Черниговщине

7 марта 2025 08:26
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Черниговщины 7 марта — враг ударил по производственному объекту
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские захватчики в ночь на 7 марта атаковали Черниговскую область. Зафиксировано повреждение производственного объекта.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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Чаус отметил, что ночью оккупанты атаковали украинские объекты критической инфраструктуры.

"На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине — поврежден один из производственных объектов", — рассказал он.

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Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта оккупанты атаковали Полтавскую область. В Миргородском районе пострадали два человека.

Также захватчики обстреляли Тернопольскую область. Враг атаковал критический промышленный объект.

война Вячеслав Чаус Черниговская область обстрелы оккупанты
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