Обстрел Черниговщины 7 марта — враг ударил по производственному объекту

Захватчики обстреляли производственный объект на Черниговщине
Российские захватчики в ночь на 7 марта атаковали Черниговскую область. Зафиксировано повреждение производственного объекта.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
Удар по Черниговской области 7 марта
Чаус отметил, что ночью оккупанты атаковали украинские объекты критической инфраструктуры.
"На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине — поврежден один из производственных объектов", — рассказал он.
Напомним, 7 марта оккупанты атаковали Полтавскую область. В Миргородском районе пострадали два человека.
Также захватчики обстреляли Тернопольскую область. Враг атаковал критический промышленный объект.
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