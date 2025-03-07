Обстрелы Украины 7 марта — сколько дронов и ракет выпустила РФ

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска ночью 7 марта осуществили комбинированный удар ракетами различных типов и ударными дронами по объектам критической инфраструктуры. В общем, россияне выпустили 261 воздушную цель.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах сообщили, что этой ночью россияне ударили по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара — по объектам газодобывающей промышленности Украины.

По предварительным данным, было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения оккупантов — 67 ракет и 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов, в частности:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

восемь крылатых ракет Калибр;

три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

четыре зенитных управляемых ракет С-300;

восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", — говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

восемь крылатых ракет "Калибр";

одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

В ведомстве отметили, что еще около десяти вражеских ракет, которые не входят в перечень сбитых, не достигли своих целей. Также известно, что 86 российских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Напомним, из-за массовой атаки на Украину 7 марта Польша снова поднимала свою авиацию. Самолеты были в полной боевой готовности.

В результате обстрелов разрушения в частности, есть в Тернополе, Харькове, Полтавской и Черниговской областях.