Обстріли України 7 березня — Польща підіймала авіацію

Літак F-16 Fighting Falcon. Фото: U.S. Air Force

Через масову атаку Росії на Україну 7 березня Польща підіймала в небо свою авіацію. Засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були у повній бойовій готовності.

Про це повідомили у Збройних силах Польщі.

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"У зв'язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти авіація Польщі та союзників", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були залучені всі наявні сили та засоби, зокрема пари чергових винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності. За даними ЗС Польщі, були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Скриншот допису ЗС Польщі

Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну. Руйнування зокрема, є у Тернополі, Харкові, Полтавській та Чернігівських областях.

За даними очільника Міненерго, обстріли окупантів були спрямовані по енергетичній та газовій інфраструктурі України. Наразі триває ліквідація наслідків.