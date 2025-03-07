Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Масова атака на Україну — Польща знову підіймала авіацію arrow

Масова атака на Україну — Польща знову підіймала авіацію

7 березня 2025 08:53
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 7 березня — Польща підіймала авіацію
Літак F-16 Fighting Falcon. Фото: U.S. Air Force
Карина Приходько - Редактор

Через масову атаку Росії на Україну 7 березня Польща підіймала в небо свою авіацію. Засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були у повній бойовій готовності.

Про це повідомили у Збройних силах Польщі

Читайте також:

Підняття авіації Польщі через атаку РФ

"У зв'язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти авіація Польщі та союзників", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що були залучені всі наявні сили та засоби, зокрема пари чергових винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності. За даними ЗС Польщі, були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. 

Польща підіймала авіацію через атаку РФ 7 березня
Скриншот допису ЗС Польщі

Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну. Руйнування зокрема, є у Тернополі, Харкові, Полтавській та Чернігівських областях. 

За даними очільника Міненерго, обстріли окупантів були спрямовані по енергетичній та газовій інфраструктурі України. Наразі триває ліквідація наслідків.

Польща Україна обстріли війна в Україні авіація
Реклама
Реклама
Реклама