Обстрелы Украины 7 марта — Польша поднимала авиацию

Самолет F-16 Fighting Falcon. Фото: U.S. Air Force

Из-за массовой атаки России на Украину 7 марта Польша поднимала в небо свою авиацию. Средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были в полной боевой готовности.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Польши.

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Поднятие авиации Польши из-за атаки РФ

"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация Польши и союзников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задействованы все имеющиеся силы и средства, в частности, пары очередных истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности. По данным ВС Польши, были приняты меры, направленные на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

Скриншот сообщения ВС Польши

Напомним, этой ночью россияне совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Разрушения в частности, есть в Тернополе, Харькове, Полтавской и Черниговских областях.

По данным главы Минэнерго, обстрелы оккупантов были направлены по энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий.