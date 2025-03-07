Mirage-2000 7 березня вперше відбивали атаку РФ

Літак Mirage-2000. Фото: Міноборони Франції

Під час масштабної атаки на Україну 7 березня вперше в небі працювали французькі винищувачі Mirage-2000. Вони прибули до нашої країни лише місяць тому.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що 7 березня повітряний напад окупантів відбивали не лише зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи, а й літаки, які Україна отримала від своїх партнерів.

"Залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто зазначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 — це багатоцільовий винищувач, який розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він використовується у ВПС Франції з 1984 року та перебуває на озброєнні кількох країн.

Основні характеристики:

швидкість — до 2,2 Маха (2300 км/год);

озброєння — керовані ракети повітря-повітря та повітря-земля, авіаційна гармата 30 мм;

дальність польоту — до 1500 км, з дозаправкою у повітрі — значно більше;

радар — здатний виявляти цілі на великій відстані;

маневреність — висока завдяки аеродинамічній конструкції.

Нагадаємо, 7 березня росіяни випустили на Україну 261 повітряну ціль. Удар був спрямований по об’єктах газовидобувної промисловості.

Через масштабну атаку на Україну Польща знову підіймала авіацію. Літаки були у повній бойовій готовності.