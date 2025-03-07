Mirage-2000 7 марта впервые отражали атаку РФ

Самолет Mirage-2000. Фото: Минобороны Франции

Во время масштабной атаки на Украину 7 марта впервые в небе работали французские истребители Mirage-2000. Они прибыли в нашу страну всего месяц назад.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что 7 марта воздушное нападение оккупантов отражали не только зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы, но и самолеты, которые Украина получила от своих партнеров.

"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", — говорится в сообщении.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель, который разработан французской компанией Dassault Aviation. Он используется в ВВС Франции с 1984 года и находится на вооружении нескольких стран.

Основные характеристики:

скорость — до 2,2 Маха (2300 км/ч);

вооружение — управляемые ракеты воздух-воздух и воздух-земля, авиационная пушка 30 мм;

дальность полета — до 1500 км, с дозаправкой в воздухе — значительно больше;

радар — способен обнаруживать цели на большом расстоянии;

маневренность — высокая благодаря аэродинамической конструкции.

Напомним, 7 марта россияне выпустили на Украину 261 воздушную цель. Удар был направлен по объектам газодобывающей промышленности.

Из-за масштабной атаки на Украину Польша снова поднимала авиацию. Самолеты были в полной боевой готовности.