Масований обстріл України 7 березня — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку на енергетику. За його словами, ворог бив по Одещині, Полтавщині, Чернігівщині та Тернопільщині.

Про це український лідер написав у Telegram у пʼятницю, 7 березня.

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Реакція Зеленського на обстріл

Глава держави розповів, що окупанти застосували проти України майже 70 крилатих та балістичних ракет, а також 200 ударних дронів.

Наслідки обстрілу 7 березня. Фото: ДСНС

"Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", — зазначив Зеленський.

Наслідки обстрілу 7 березня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу 7 березня. Фото: ДСНС

Для захисту неба залучали літаки F-16 та Mirage-2000, які успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Український лідер відзначив також зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Наслідки обстрілу 7 березня. Фото: ДСНС

"Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни", — наголосив Зеленський.

Наслідки обстрілу 7 березня. Фото: ДСНС

Він додав, що завдання — це примусити Росію зупинити війну.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня російські загарбники випустили 261 ціль. Йдеться про ракети та безпілотники.

Також у поліції показали наслідки атаки окупантів на Полтавську область. Відомо про двох поранених, у тому числі дитину.