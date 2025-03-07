Масований обстріл України 7 березня — Зеленський відреагував

Зеленський відреагував на масовану російську атаку на Україну
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку на енергетику. За його словами, ворог бив по Одещині, Полтавщині, Чернігівщині та Тернопільщині.
Про це український лідер написав у Telegram у пʼятницю, 7 березня.
Реакція Зеленського на обстріл
Глава держави розповів, що окупанти застосували проти України майже 70 крилатих та балістичних ракет, а також 200 ударних дронів.
"Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", — зазначив Зеленський.
Для захисту неба залучали літаки F-16 та Mirage-2000, які успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Український лідер відзначив також зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
"Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни", — наголосив Зеленський.
Він додав, що завдання — це примусити Росію зупинити війну.
Нагадаємо, у ніч проти 7 березня російські загарбники випустили 261 ціль. Йдеться про ракети та безпілотники.
Також у поліції показали наслідки атаки окупантів на Полтавську область. Відомо про двох поранених, у тому числі дитину.
Читайте Новини.LIVE!