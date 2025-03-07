Обстріл Полтавщини 7 березня — відео наслідків атаки від поліції

Правоохоронці на місці російського обстрілу. Фото: скриншот

Російські окупанти у ніч проти 7 березня атакували Полтавську область. Внаслідок обстрілу поранено двох людей.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Facebook.

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Обстріл Полтавщини 7 березня

Ворог запускав по Полтавській області ракети та безпілотники.

"У Миргородському районі пошкоджені житлові приміщення громадян та транспортні засоби", — йдеться у повідомленні.

Відомо про двох поранених, у тому числі дитина. Їх госпіталізували до лікарні.

На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та спеціалісти-криміналісти територіального підрозділу поліції.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали в Полтаві. Російські окупанти запускали ударні дрони та ракети.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом загарбники випустили 261 повітряну ціль.