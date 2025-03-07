Обстрел Полтавщины 7 марта — видео последствий атаки от полиции

Атака РФ на Полтавщину — в полиции показали видео последствий
Российские оккупанты в ночь на 7 марта атаковали Полтавскую область. В результате обстрела ранены два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.
Обстрел Полтавщины 7 марта
Враг запускал по Полтавской области ракеты и беспилотники.
"В Миргородском районе повреждены жилые помещения граждан и транспортные средства", — говорится в сообщении.
Известно о двух раненых, в том числе ребенок. Их госпитализировали в больницу.
На местах обстрелов работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и специалисты-криминалисты территориального подразделения полиции.
Напомним, этой ночью взрывы раздавались в Полтаве. Российские оккупанты запускали ударные дроны и ракеты.
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в целом захватчики выпустили 261 воздушную цель.
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