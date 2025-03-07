Обстрел Полтавщины 7 марта — видео последствий атаки от полиции

Правоохранители на месте российского обстрела. Фото: скриншот

Российские оккупанты в ночь на 7 марта атаковали Полтавскую область. В результате обстрела ранены два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

Читайте также:

Обстрел Полтавщины 7 марта

Враг запускал по Полтавской области ракеты и беспилотники.

"В Миргородском районе повреждены жилые помещения граждан и транспортные средства", — говорится в сообщении.

Известно о двух раненых, в том числе ребенок. Их госпитализировали в больницу.

На местах обстрелов работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и специалисты-криминалисты территориального подразделения полиции.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью взрывы раздавались в Полтаве. Российские оккупанты запускали ударные дроны и ракеты.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в целом захватчики выпустили 261 воздушную цель.