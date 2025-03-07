Массированный обстрел Украины 7 марта — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку на энергетику. По его словам, враг бил по Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областям.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в пятницу, 7 марта.

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Глава государства рассказал, что оккупанты применили против Украины почти 70 крылатых и баллистических ракет, а также 200 ударных дронов.

Последствия обстрела 7 марта. Фото: ГСЧС

"Все это — против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас всюду, где нужно, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий. В Харькове российская ракета попала рядом с домом. Люди пострадали. Оказывается необходимая помощь", — отметил Зеленский.

Последствия обстрела 7 марта. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела 7 марта. Фото: ГСЧС

Для защиты неба привлекали самолеты F-16 и Mirage-2000, которые успешно отработали против российских крылатых ракет. Украинский лидер отметил также зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Последствия обстрела 7 марта. Фото: ГСЧС

"Первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишину в небе — запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море — реальную гарантию нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны", — подчеркнул Зеленский.

Последствия обстрела 7 марта. Фото: ГСЧС

Он добавил, что задача — это заставить Россию остановить войну.

Напомним, в ночь на 7 марта российские захватчики выпустили 261 цель. Речь идет о ракетах и беспилотниках.

Также в полиции показали последствия атаки оккупантов на Полтавскую область. Известно о двух раненых, в том числе ребенок.