Обстрелы Украины 7 марта — РФ ударили по энергетическим объектам

Энергетики на месте обстрела. Архивное фото: ДТЭК

Российские войска 7 марта атаковали энергетический объект в Днепропетровской области. На месте работают специалисты, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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"Враг продолжает энергетический террор Днепропетровщины также. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК", — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что несмотря на опасность повторных обстрелов, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, утром 7 марта Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

В общем, этой ночью и утром враг выпустил по Украине 261 воздушную цель. Атаку впервые отражали истребители Mirage-2000, которые только месяц назад появились в ВСУ.