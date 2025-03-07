Обстрелы Украины 7 марта — РФ ударили по энергетическим объектам

РФ атаковала энергообъект на Днепропетровщине — какие последствия
Российские войска 7 марта атаковали энергетический объект в Днепропетровской области. На месте работают специалисты, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Удар по энергообъекту на Днепропетровщине
"Враг продолжает энергетический террор Днепропетровщины также. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК", — говорится в сообщении.
В ДТЭК добавили, что несмотря на опасность повторных обстрелов, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.
Напомним, утром 7 марта Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.
В общем, этой ночью и утром враг выпустил по Украине 261 воздушную цель. Атаку впервые отражали истребители Mirage-2000, которые только месяц назад появились в ВСУ.
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