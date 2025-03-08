Обстрел Доброполья в Донецкой области 7 марта — какие последствия российской атаки

Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 7 марта, атаковали Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере 11 погибших и 30 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 8 марта.

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Захватчики нанесли удар по центру города. В результате повреждены восемь пятиэтажек, админздание и 30 автомобилей. Кроме того, произошли пожары в жилых домах и административном здании.

Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

Спасатель в Доброполье. Фото: ГСЧС

Во время тушения огня российские оккупанты атаковали повторно, вероятно, ударным дроном типа Shahed. Враг повредил пожарную машину.

Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

"Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта захватчики нанесли удар по жилым кварталам Константиновки Донецкой области. Враг повредил 33 частных дома, восемь многоэтажек, административное здание, магазин, восемь гаражей и четыре автомобиля.

Также вчера вечером оккупанты атаковали Одессу. Враг ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре.