Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Оккупанты ударили по Донетчине — по меньшей мере 11 погибших arrow

Оккупанты ударили по Донетчине — по меньшей мере 11 погибших

8 марта 2025 07:24
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Доброполья в Донецкой области 7 марта — какие последствия российской атаки
Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты вечером, 7 марта, атаковали Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере 11 погибших и 30 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 8 марта.

Читайте также:

Российский обстрел Доброполья

Захватчики нанесли удар по центру города. В результате повреждены восемь пятиэтажек, админздание и 30 автомобилей. Кроме того, произошли пожары в жилых домах и административном здании.

Обстріл Добропілля 7 березня
Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС
Атака РФ на Добропілля 7 березня
Спасатель в Доброполье. Фото: ГСЧС

Во время тушения огня российские оккупанты атаковали повторно, вероятно, ударным дроном типа Shahed. Враг повредил пожарную машину.

Наслідки російського удару по Добропіллі 7 березня
Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС
Пожежа після обстрілу Добропілля 7 березня
Последствия обстрела Доброполья Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

"Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 квадратных метров", — говорится в сообщении.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта захватчики нанесли удар по жилым кварталам Константиновки Донецкой области. Враг повредил 33 частных дома, восемь многоэтажек, административное здание, магазин, восемь гаражей и четыре автомобиля.

Также вчера вечером оккупанты атаковали Одессу. Враг ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре.

убийство ГСЧС Украина Донецкая область обстрелы оккупанты
Реклама
Реклама
Реклама