Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Атака "Іскандерами" та "шахедами" — ППО працювала в 12 областях arrow

Атака "Іскандерами" та "шахедами" — ППО працювала в 12 областях

8 березня 2025 09:37
Аркадій Пастула - Редактор
Нічний обстріл України 8 березня — скільки цілей Росії збили сили ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 8 березня знову атакували Україну безпілотниками та ракетами. Руйнування зафіксовано на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл України 8 березня

Загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією Іскандер-К. Крім того, ворог запускав 145 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори.

Обстріл України 8 березня
Кількість збитих цілей 8 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Богодухів у Харківській області. Наразі відомо про трьох загиблих.

Також загарбники за останню добу вбили 20 жителів Донеччини. Крім того, ще 43 отримали поранення.

війна безпілотники Україна обстріли ППО ракети
Реклама
Реклама
Реклама