Нічний обстріл України 8 березня — скільки цілей Росії збили сили ППО

Атака "Іскандерами" та "шахедами" — ППО працювала в 12 областях
Російські окупанти у ніч проти 8 березня знову атакували Україну безпілотниками та ракетами. Руйнування зафіксовано на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Російський обстріл України 8 березня
Загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією Іскандер-К. Крім того, ворог запускав 145 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Нагадаємо, окупанти атакували Богодухів у Харківській області. Наразі відомо про трьох загиблих.
Також загарбники за останню добу вбили 20 жителів Донеччини. Крім того, ще 43 отримали поранення.
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