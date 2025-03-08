Нічний обстріл України 8 березня — скільки цілей Росії збили сили ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 8 березня знову атакували Україну безпілотниками та ракетами. Руйнування зафіксовано на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією Іскандер-К. Крім того, ворог запускав 145 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори.

Кількість збитих цілей 8 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Богодухів у Харківській області. Наразі відомо про трьох загиблих.

Також загарбники за останню добу вбили 20 жителів Донеччини. Крім того, ще 43 отримали поранення.