Ночной обстрел Украины 8 марта — сколько целей России сбили силы ПВО

Атака "Искандерами" и "шахедами" — ПВО работала в 12 областях
Российские оккупанты в ночь на 8 марта снова атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Разрушения зафиксированы в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Российский обстрел Украины 8 марта
Захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной Искандер-К. Кроме того, враг запускал 145 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что 54 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.
Напомним, оккупанты атаковали Богодухов в Харьковской области. Сейчас известно о трех погибших.
Также захватчики за последние сутки убили 20 жителей Донецкой области. Кроме того, еще 43 получили ранения.
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