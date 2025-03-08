Ночной обстрел Украины 8 марта — сколько целей России сбили силы ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 8 марта снова атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Разрушения зафиксированы в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной Искандер-К. Кроме того, враг запускал 145 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы.

Количество сбитых целей 8 марта. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 54 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали Богодухов в Харьковской области. Сейчас известно о трех погибших.

Также захватчики за последние сутки убили 20 жителей Донецкой области. Кроме того, еще 43 получили ранения.