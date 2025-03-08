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Окупанти за добу вбили 20 жителів Донецької області

8 березня 2025 09:14
Аркадій Пастула - Редактор
Окупанти вбили 20 мирних жителів на Донеччині за 7 березня
Наслідки обстрілі Добропілля на Донеччині 7 березня. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти протягом останньої доби вбили 20 жителів Донецької області. Крім того, ще 43 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook у суботу, 8 березня.

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Філашкін зазначив, що за 7 березня окупанти вбили:

  • 11 людей у Добропіллі;
  • трьох у Покровську;
  • двох у Костянтинополі;
  • одного у Яблунівці;
  • одного в Костянтинівці;
  • одного в Мирнограді;
  • одного в Іванопіллі.
Кількість жертв на Донеччині станом на 8 березня
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Фото: Донецька ОВА

"Ще 43 людини в області за добу дістали поранення", — зазначив очільник ОВА.

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Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня окупанти завдали удару по Добропіллю на Донеччині. Ворог вбив 11 людей та поранив ще 30.

Також 8 березня загарбники атакували цивільне підприємство в Богодухові та вбили людину.

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