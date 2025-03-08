Окупанти вбили 20 мирних жителів на Донеччині за 7 березня

Окупанти за добу вбили 20 жителів Донецької області
Російські окупанти протягом останньої доби вбили 20 жителів Донецької області. Крім того, ще 43 людини отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook у суботу, 8 березня.
Обстріли Донеччини за добу
Філашкін зазначив, що за 7 березня окупанти вбили:
- 11 людей у Добропіллі;
- трьох у Покровську;
- двох у Костянтинополі;
- одного у Яблунівці;
- одного в Костянтинівці;
- одного в Мирнограді;
- одного в Іванопіллі.
"Ще 43 людини в області за добу дістали поранення", — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, 7 березня окупанти завдали удару по Добропіллю на Донеччині. Ворог вбив 11 людей та поранив ще 30.
Також 8 березня загарбники атакували цивільне підприємство в Богодухові та вбили людину.
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