Оккупанты убили 20 мирных жителей в Донецкой области за 7 марта

Оккупанты за сутки убили 20 жителей Донецкой области
Российские оккупанты в течение последних суток убили 20 жителей Донецкой области. Кроме того, еще 43 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook в субботу, 8 марта.
Обстрелы Донетчины за сутки
Филашкин отметил, что за 7 марта оккупанты убили:
- 11 человек в Доброполье;
- трех в Покровске;
- двух в Константинополе;
- одного в Яблоновке;
- одного в Константиновке;
- одного в Мирнограде;
- одного в Иванополье.
"Еще 43 человека в области за сутки получили ранения", — отметил глава ОВА.
Напомним, 7 марта оккупанты нанесли удар по Доброполью в Донецкой области. Враг убил 11 человек и ранил еще 30.
Также 8 марта захватчики атаковали гражданское предприятие в Богодухове и убили человека.
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