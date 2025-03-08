Оккупанты убили 20 мирных жителей в Донецкой области за 7 марта

Последствия обстрела Доброполья в Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в течение последних суток убили 20 жителей Донецкой области. Кроме того, еще 43 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook в субботу, 8 марта.

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Филашкин отметил, что за 7 марта оккупанты убили:

11 человек в Доброполье;

трех в Покровске;

двух в Константинополе;

одного в Яблоновке;

одного в Константиновке;

одного в Мирнограде;

одного в Иванополье.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи. Фото: Донецкая ОВА

"Еще 43 человека в области за сутки получили ранения", — отметил глава ОВА.

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта оккупанты нанесли удар по Доброполью в Донецкой области. Враг убил 11 человек и ранил еще 30.

Также 8 марта захватчики атаковали гражданское предприятие в Богодухове и убили человека.