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Оккупанты за сутки убили 20 жителей Донецкой области

8 марта 2025 09:14
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты убили 20 мирных жителей в Донецкой области за 7 марта
Последствия обстрела Доброполья в Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в течение последних суток убили 20 жителей Донецкой области. Кроме того, еще 43 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook в субботу, 8 марта.

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Филашкин отметил, что за 7 марта оккупанты убили:

  • 11 человек в Доброполье;
  • трех в Покровске;
  • двух в Константинополе;
  • одного в Яблоновке;
  • одного в Константиновке;
  • одного в Мирнограде;
  • одного в Иванополье.
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Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи. Фото: Донецкая ОВА

"Еще 43 человека в области за сутки получили ранения", — отметил глава ОВА.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта оккупанты нанесли удар по Доброполью в Донецкой области. Враг убил 11 человек и ранил еще 30.

Также 8 марта захватчики атаковали гражданское предприятие в Богодухове и убили человека.

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