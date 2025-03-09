РФ увеличила количество штурмов на четырех направлениях фронта

Украинские военные. Иллюстративное фото: Facebook/Eastern Force

Российские войска увеличили почти в два раза количество штурмов на четырех направлениях фронта. Речь идет о Лиманском, Краматорском, Торецком и Курском.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в воскресенье, 9 марта.

Читайте также:

График DeepState

Ситуация на фронте

"Сравнивая 1-7 марта с 22-28 февраля, фиксируется рост количества штурмов почти вдвое на Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком отрезках", — говорится в сообщении.

В то же время аналитики отметили, что на 33% упала активность на Покровском направлении и почти на 50% — на Новопавловском.

В DeepState отметили, что активно лидирует Курское направление, перегнав даже Покровское. Также аналитики внимательно следят за Лиманским, Торецким и Ореховским — там возле одного из населенных пунктов враг усилил огневое воздействие для дальнейших действий.

Скриншот поста DeepState

Ранее аналитики ISW предупреждали, что РФ хочет перерезать логистику ВСУ на Курском направлении и заставить войска отступить.

Однако на этом участке не произошло окружение врагом войск Сил обороны. Ширина украинского плацдарма в Курской области теперь сократилась до 11 километров.