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В DeepState назвали направления, где враг усилил штурмы

9 марта 2025 14:04
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ увеличила количество штурмов на четырех направлениях фронта
Украинские военные. Иллюстративное фото: Facebook/Eastern Force
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска увеличили почти в два раза количество штурмов на четырех направлениях фронта. Речь идет о Лиманском, Краматорском, Торецком и Курском.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в воскресенье, 9 марта.

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График DeepState

Ситуация на фронте

"Сравнивая 1-7 марта с 22-28 февраля, фиксируется рост количества штурмов почти вдвое на Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком отрезках", — говорится в сообщении.

В то же время аналитики отметили, что на 33% упала активность на Покровском направлении и почти на 50% — на Новопавловском.

В DeepState отметили, что активно лидирует Курское направление, перегнав даже Покровское. Также аналитики внимательно следят за Лиманским, Торецким и Ореховским — там возле одного из населенных пунктов враг усилил огневое воздействие для дальнейших действий.

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Скриншот поста DeepState

Ранее аналитики ISW предупреждали, что РФ хочет перерезать логистику ВСУ на Курском направлении и заставить войска отступить.

Однако на этом участке не произошло окружение врагом войск Сил обороны. Ширина украинского плацдарма в Курской области теперь сократилась до 11 километров.

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