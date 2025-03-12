В ГПСУ проинформировали о ситуации на Сумщине

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: скриншот из видео

Российские войска пытаются прорвать государственную границу с Украиной в Сумской области. Для этого они используют тактику малых штурмовых групп, чтобы закрепиться.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона в среду, 12 марта.

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"Пытаясь оттеснить Силы обороны из Курской области россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям ВСУ и собственно для того, чтобы развить свой успех, они пытаются пересечь нашу линию границы", — сказал Демченко.

Он предположил, что враг это делает для того, чтобы осуществить окружение украинских сил в Курской области или для перерезания логистических путей. А задача украинских подразделений — не допустить того, чтобы россияне переходили нашу границу.

Новенькое на карте боевых действий. Фото: DeepState

В частности, в селе Новенькое Сумской области враг не может использовать технику, поэтому пытается подходить маленькими штурмовыми группами по два-пять человек. По словам спикера ГПСУ, они имеют задачу максимально зайти вглубь на нашу территорию, накапливаться, закрепиться и дальше расширить зону боевых действий.

"Поэтому все имеющееся вооружение подразделений на том направлении используется для уничтожения этих групп пехоты и чтобы не дать им зацепиться. Речь идет о минометах, артиллерии и беспилотниках", — уточнил Демченко.

Он добавил, что только за прошедшие сутки подтверждены около 20 ликвидированных россиян и еще 15 раненых, которые отошли с территорий.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне активизировались на четырех направлениях — Лиманском, Краматорском, Торецком и Курском.

А в ДШВ показали кадры уничтожения оккупантов возле газопровода в Курской области, которым они воспользовались для подхода к ВСУ.