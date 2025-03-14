Генштаб спростував заяви про оточення в Курській області

Українські військові. Фото: Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про нібито "оточення" військ Сил оборони в Курській області Росії. Наразі там тривають бої, захисники завдають втрат ворогу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook у п'ятницю, 14 березня.

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"Повідомлення про нібито оточення українських військ у Курській області не відповідають дійсності та є частиною інформаційної війни РФ", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що підрозділи ЗСУ здійснили перегрупування, наразі захисники відбивають атаки та завдають ворогу втрат.

Скриншот допису Генштабу

Раніше військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Вечір.LIVE заявив, що США, ймовірно, вимагатимуть від України виходу з Курської області РФ.

А голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що операція Сил оборони на Курщині продовжується.