Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Генштабі відреагували на заяви про "оточення" ЗСУ на Курщині arrow

У Генштабі відреагували на заяви про "оточення" ЗСУ на Курщині

14 березня 2025 17:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Генштаб спростував заяви про оточення в Курській області
Українські військові. Фото: Генштаб
Євгенія Брюховецька - редактор

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про нібито "оточення" військ Сил оборони в Курській області Росії. Наразі там тривають бої, захисники завдають втрат ворогу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook у п'ятницю, 14 березня.

Читайте також:

Ситуація в Курській області 

"Повідомлення про нібито оточення українських військ у Курській області не відповідають дійсності та є частиною інформаційної війни РФ", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що підрозділи ЗСУ здійснили перегрупування, наразі захисники відбивають атаки та завдають ворогу втрат.

null
Скриншот допису Генштабу

Раніше військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Вечір.LIVE заявив, що США, ймовірно, вимагатимуть від України виходу з Курської області РФ.

А голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що операція Сил оборони на Курщині продовжується.

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт Курська область
Реклама
Реклама
Реклама