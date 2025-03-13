Ситуація на фронті у Курській області 13 березня — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба Генштабу

В Україні у четвер, 13 березня, розпочався тисяча сто чотирнадцятий день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби на лінії фронту було зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, вчора окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 150 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 147 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе.

"Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Янівка, Юнаківка, Локня Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Леонтовичі, Новопіль, Шевченко Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області, м. Херсон", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дії. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські ракетні війська та артилерія завдали ударів по 14 місцях зосередження російської техніки й озброєння, а також знищили два ворожі артилерійські засоби.

На Харківському напрямку українські сили відбили дві атаки окупантів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському — зафіксовано вісім штурмів у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник здійснив сім атак, намагаючись прорвати оборону біля Мирного, Колодязів та Греківки.

На Сіверському напрямку наші бійці зупинили дев’ять штурмів у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

У районі Часового Яру на Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку зафіксовано 19 атак, де ворог намагався просунутися поблизу Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

Найзапекліші бої тривали на Покровському напрямку: окупанти здійснили 45 штурмів, які українські захисники успішно відбили в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Проміня, Даченського, Новоукраїнки та інших населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, зокрема біля Костянтинополя, Розлива та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили вісім спроб прориву в районах Привільного та Новодарівки, але всі вони були зупинені.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили шість атак ворога в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 — із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ", — йдеться у повідомленні.

Карта боїв на Курському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі додали, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

"Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойових броньованих машини, 19 артилерійських систем, 71 БпЛА та 81 одиницю автомобільної техніки", — підсумували у командування.

Нагадаємо, 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у передмісті Суджі Курської області Росії тривають активні бої. Водночас ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що українські захисники відступають на цьому напрямку.