На Курщині сьогодні відбулося вісім боєзіткнень — деталі від Сирського

Сирський повідомив про ситуацію на Курському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 12 березня, заявив, що у передмісті міста Суджа Курської області Росії тривають активні бої. Ворог намагається перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей України.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
Бойові дії у Курській області РФ
"В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола нього продовжуються активні бойові дії", — йдеться у повідомленні.
За словами Сирського, ворог застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та спецпризначенців для прориву оборони ЗСУ, витіснення українських військ із території Курської області та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.
Однак, попри це, російські війська уже зазнали і продовжують зазнавати значних втрат на цьому напрямку.
Досягнення ЗСУ під час Курської операції
Сирський зазначив, що з початку Курської операції 6 серпня 2024 року загальні втрати Росії становлять понад 54,9 тисячі: з них понад 22,2 тисячі безповоротних, 31,8 тисячі санітарних та 942 військових було взято в полон.
ЗСУ уразили або знищили близько 2,1 тисячі одиниць військової техніки та озброєнь ворога: 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, 2 ППО, 1 літак, 2 гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки та майже 1500 дронів.
Самі ж російські військові завдали безпрецедентну кількість ударів по власних територіях — місто Суджа майже повністю зруйноване.
Плани ЗСУ щодо Курщини
За словами головкома, пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Тому у разі потреби Сили оборони здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.
"Залучається насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження", — додав Сирський.
Він уточнив, що станом на 18:00 на Курському напрямку ЗСУ відбивали вісім штурмових дій противника. Попри тиск ворога із залученням військ КНДР, українські захисники триматимуть оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.
Раніше УП з посиланням на джерела серед підрозділів на Курщині повідомили, що українські захисники відступають на цьому напрямку, але частина підрозділів не покидає регіон повністю.
А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що росіяни здійснюють спроби прорватися у Сумській області через державний кордон.
Читайте Новини.LIVE!