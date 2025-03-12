На Курщині сьогодні відбулося вісім боєзіткнень — деталі від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 12 березня, заявив, що у передмісті міста Суджа Курської області Росії тривають активні бої. Ворог намагається перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей України.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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"В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола нього продовжуються активні бойові дії", — йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, ворог застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та спецпризначенців для прориву оборони ЗСУ, витіснення українських військ із території Курської області та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Однак, попри це, російські війська уже зазнали і продовжують зазнавати значних втрат на цьому напрямку.

Досягнення ЗСУ під час Курської операції

Сирський зазначив, що з початку Курської операції 6 серпня 2024 року загальні втрати Росії становлять понад 54,9 тисячі: з них понад 22,2 тисячі безповоротних, 31,8 тисячі санітарних та 942 військових було взято в полон.

ЗСУ уразили або знищили близько 2,1 тисячі одиниць військової техніки та озброєнь ворога: 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, 2 ППО, 1 літак, 2 гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки та майже 1500 дронів.

Самі ж російські військові завдали безпрецедентну кількість ударів по власних територіях — місто Суджа майже повністю зруйноване.

Плани ЗСУ щодо Курщини

За словами головкома, пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Тому у разі потреби Сили оборони здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.

"Залучається насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження", — додав Сирський.

Він уточнив, що станом на 18:00 на Курському напрямку ЗСУ відбивали вісім штурмових дій противника. Попри тиск ворога із залученням військ КНДР, українські захисники триматимуть оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Раніше УП з посиланням на джерела серед підрозділів на Курщині повідомили, що українські захисники відступають на цьому напрямку, але частина підрозділів не покидає регіон повністю.

А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що росіяни здійснюють спроби прорватися у Сумській області через державний кордон.