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ЗСУ відступають біля Суджі, але не виходять з Курщини, — ЗМІ

12 березня 2025 18:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Сили оборони України відступають на Курщині — деталі
Українські військові. Фото: Facebook/easternforce
Євгенія Брюховецька - редактор

У Курській області Росії українські захисники відступають, зокрема поблизу міста Суджа. Водночас частина підрозділів залишається на території регіону, не покидаючи його повністю.

Про це пише УП з посиланням на джерела в підрозділах, які перебувають на Курському напрямку.

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Так, частина підрозділів українських військ,  зокрема ДШВ, залишаються на території Курської області, але відтягують свої сили ближче до кордону з Україною.

Станом на 12 березня військові ЗСУ все ще перебувають в Суджі, підтвердження повного виходу українських військ з міста наразі немає.

Водночас захисники не перебувають в оточенні, але ситуація залишається напруженою. Подальший розвиток ситуації на Курщині залежить від можливості втримання дороги, якою може рухатися особовий склад.

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Ситуація на Курщині. Фото: DeepState

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про спроби росіян прорватися у Сумській області.

Також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що інформація про нібито відхід ЗСУ з Курської області — фейк.

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