Силы обороны Украины отступают на Курщине — детали

ВСУ отступают возле Суджи, но не выходят из Курщины, — СМИ
В Курской области России украинские защитники отступают, в частности вблизи города Суджа. В то же время часть подразделений остается на территории региона, не покидая его полностью.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники в подразделениях, находящихся на Курском направлении.
Ситуация на Курщине
Так, часть подразделений украинских войск, в частности ДШВ, остаются на территории Курской области, но оттягивают свои силы ближе к границе с Украиной.
По состоянию на 12 марта военные ВСУ все еще находятся в Судже, подтверждения полного выхода украинских войск из города пока нет.
В то же время защитники не находятся в окружении, но ситуация остается напряженной. Дальнейшее развитие ситуации на Курщине зависит от возможности удержания дороги, по которой может двигаться личный состав.
Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о попытках россиян прорваться в Сумской области.
Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что информация о якобы отходе ВСУ из Курской области — фейк.
Читайте Новини.LIVE!