Силы обороны Украины отступают на Курщине — детали

Украинские военные. Фото: Facebook/easternforce

В Курской области России украинские защитники отступают, в частности вблизи города Суджа. В то же время часть подразделений остается на территории региона, не покидая его полностью.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в подразделениях, находящихся на Курском направлении.

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Ситуация на Курщине

Так, часть подразделений украинских войск, в частности ДШВ, остаются на территории Курской области, но оттягивают свои силы ближе к границе с Украиной.

По состоянию на 12 марта военные ВСУ все еще находятся в Судже, подтверждения полного выхода украинских войск из города пока нет.

В то же время защитники не находятся в окружении, но ситуация остается напряженной. Дальнейшее развитие ситуации на Курщине зависит от возможности удержания дороги, по которой может двигаться личный состав.

Ситуация на Курщине. Фото: DeepState

Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о попытках россиян прорваться в Сумской области.

Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что информация о якобы отходе ВСУ из Курской области — фейк.