Бої у Курській області тривають — у ЦПД спростували фейки про відхід Сил оборони

Бої на Курщині тривають — у ЦПД прокоментували ситуацію
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував інформацію про нібито відхід Сил оборони з Курської області. За його словами, це фейк, наразі бої тривають.
Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у середу, 12 березня.
Ситуація у Курській області
"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають", — наголосив Коваленко.
За його словами, інформація про захоплення росіянами Суджі наразі не відповідає дійсності.
Що кажуть у DeepState
DeepState пише, що наразі бої тривають на околицях Суджі. Противник інтенсивно наступає зі східного та північного напрямків, залучаючи накопичені ресурси, зібрані протягом тривалого часу.
"Мережею, зокрема, в Telegram-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, попри публікації від московитів в центрі Суджі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заперечив інформацію про повний відхід Сил оборони із Суджі в Курській області.
Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська посилюють тиск на українських захисників у Курській області, проте командування докладає всіх зусиль для збереження життя бійців.
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