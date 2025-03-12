Бої у Курській області тривають — у ЦПД спростували фейки про відхід Сил оборони

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував інформацію про нібито відхід Сил оборони з Курської області. За його словами, це фейк, наразі бої тривають.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у середу, 12 березня.

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"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають", — наголосив Коваленко.

За його словами, інформація про захоплення росіянами Суджі наразі не відповідає дійсності.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що кажуть у DeepState

DeepState пише, що наразі бої тривають на околицях Суджі. Противник інтенсивно наступає зі східного та північного напрямків, залучаючи накопичені ресурси, зібрані протягом тривалого часу.

Карта бойових дій. Фото: DeepState

"Мережею, зокрема, в Telegram-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, попри публікації від московитів в центрі Суджі", — йдеться у повідомленні.

Допис DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заперечив інформацію про повний відхід Сил оборони із Суджі в Курській області.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська посилюють тиск на українських захисників у Курській області, проте командування докладає всіх зусиль для збереження життя бійців.