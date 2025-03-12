Росіяни активізували наступ на Суджу — що відбувається в Курській області

Російський військовий у Суджанському районі. Фото: росЗМІ

Російські збройні сили продовжують просуватися в Курській області та, ймовірно, розпочали наступ на Суджу. Низка російських військових блогерів заявили про захід військових до низки населених пунктів поблизу Суджі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

Читайте також:

Російські війська просуваються великим темпами у Курській області

Аналітики ISW помітили, що геолокаційні матеріали, опубліковані 11 березня, свідчать про захоплення населених пунктів Бондаревка, Замостя та Махнівка, що розташовані на південний схід від Суджі. Додаткові кадри, які були оприлюднені 10 та 11 березня, показують, що російські війська просунулися в центральну частину Зазулевки, до південно-східної околиці Колмакова та на південь від Курилівки.

Карта бойових дій на Курщині. Фото: ISW

Російські військові блогери повідомили про захоплення Казачої Локні, що розташована на північ від Суджі. За їхніми даними, нещодавні успіхи окупантів у цьому районі змусили українські сили відійти з Казачої Локні та Княжого 2. Окрім того, російські джерела стверджують, що війська РФ зайняли Колмаков і Дмитрюков, а також просунулися східніше Свердлікова по трасі 38К-030, яка веде до Суджі.

Російські мілблогери також заявляють, що підрозділи 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї повітряно-десантної бригади продовжують наступальні дії. Вони стверджують, що окупанти досягли околиць Заолошенки й намагаються увійти в Суджу з боку Мирного.

Наступальні дії тривають також на північ від Суджі в районах Казачої Локні, Південного, Кубаткіного, Івашковського, а також поблизу українського кордону в Сумській області, зокрема біля Журавки. Повідомляється, що російський десантно-штурмовий загін "Ветерани" діє поблизу Мирного.

Крім того, начальник Генштабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов 11 березня відвідав командний пункт у Курській області. Там він заслухав доповідь командувача угрупуванням військ у цьому регіоні генерал-полковника Валерія Солодчука та інших військових керівників щодо перебігу бойових дій.

Військові дії на кордоні Сумщини та Курщини почали посилюватись

Російські сили продовжують рейдові атаки вздовж кордону Сумської та Курської областей. Геолокаційні дані, опубліковані 10 березня, свідчать про просування диверсійно-розвідувальних груп окупантів у напрямку Теткіно.

Українські військові повідомили, що невеликі російські підрозділи намагаються закріпитися в окремих районах Сумської області. Водночас Росія посилює атаки дронами та артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, про спроби прориву російських військ в Курській області стало відомо нещодавно.

Також стало відомо, що у прориві в Курській області беруть участь й військові КНДР.

Кілька груп російських військ пішли на штурм в Курській області, які зайшли з кількох сторін.

Раніше Інститут дослідження війни пояснив, як зупинка обміну розвідданими між США та Україною могла вплинути на бойові дії в Курській області.